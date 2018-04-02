النزاهة تعلن تنفيذ امر قبض بحق مديرة تقاعد الديوانية

(المستقلة)… اعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ امر قبض بحق مديري دائرة تقاعد المحافظة الحاليَّة والسابقة وسبعةٍ من مُوظَّفي الدائرة، مُبيِّنةً أنَّ أمر القبض جاء بناءً على ضبط حالات تزوير في 50 معاملةً تقاعديَّةً.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية وبمساعدة جهات إنفاذ القانون، تمكن من تنفيذ أمر القبض والتحرِّي بحقِّ مديرتي دائرة التقاعد الحاليَّة والسابقة وأربعة من المُوظَّفين”، مبينة انهم “تم عرضهم على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.

واضافت ان “ذلك جاء بعد ضبط حالات تزوير في دائرة تقاعد المحافظة بـ50 إضبارةً تقاعديَّةً تسبَّبت بهدرٍ في المال العامِّ بما يزيد على مليار دينارٍ ونصف المليار”، مشيرة الى ان “الدائرة ادعت فقدان معاملات أخرى”.