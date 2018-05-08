النزاهة تضبط 564 علبة دواء مغشوشة ومهربةً في عدد من الصيدليات والمذاخر بكربلاء

(المستقلة) … كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط 564 علبة دواء مغشوشة ومهربة في عدد من الصيدليات والمذاخر بكربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة كربلاء تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ودائرة صحة كربلاء من ضبط أدوية مهربة ومغشوشة في عدد من الصيدليات والمذاخر في المحافظة”.

واضاف انه “تم تأليف فريقين من ملاكاته، إضافةً إلى ممثلين عن كل من جهاز المخابرات الوطني ودائرة الصحة في المحافظة، قاما بتنفيذ عملية الضبط بناء على مذكَّرة ضبط قضائية”، مبينة انه “تم ضبط 564 علبة دواء تشتمل على (23) مادة دوائيةً، حيث جرى التحري عن مصادر تلك الأدوية وتتبعها عبر قوائم الشراء والانتقال للمذاخر المجهزة لها”.

واشارت الى ان “التحقيقات الأولية أكدت أنَ تلك المواد التي تم تداولها في عدد من الصيدليات والمذاخر المحلية مهربةٌ ومغشوشةٌ”، لافتة الى انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات المضبوطة، فضلاً عن الأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي التحقيق المُختص، لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.