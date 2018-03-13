النزاهة تضبط مدير مصرف الرافدين ومسؤول الصكوك مُتلبِّسَينِ بجريمة الاختلاس

(الكشفت مديرية تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة، الثلاثاء، عن ضبط مدير مصرف الرافدين – فرع سفوان ومسؤول تنظيم الصكوك و(الفيش) في المصرف، متلبسين بجريمة الاختلاس.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “ملاكات المديرية من فريق شعبة الإسناد والضبط القضائي المكلف بتنفيذ العملية التي قامت بالانتقال إلى منفذ سفوان الحدودي بعد المراقبة والتحري لمدة سبعة أيام، تمكنت من ضبط (66) صكا محررا في صندوق ضريبة وكمرك سفوان، وبلغ مجموع مبالغها (162,993,000) مليون دينار، لم يتم إيداعها في صندوق المصرف”.

وأضافت أن “المتهمين المذكورين اللذين تم ضبطهما وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، اعترفا أنهما يقومان بصرف تلك الصكوك دون إيداع مبالغها في صندوق المصرف لقاء الحصول على مبالغ مالية (رشوة) من المعقبين والمخلصين في كمرك سفوان”.

وأكدت المديرية، أن “المتهمين سيقا بصحبة جميع المضبوطات، فضلا عن الأوراق التحقيقية، التي تضمنها محضر الضبط الأصولي الذي نظمه الفريق، إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق”.(النهاية)