النزاهة تضبط صكوكا لحبوب مسوقة بدار موظف سايلو في كركوك

(المستقلة)… أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط صكوك وكشوفات حاسبة ومحاضر احتساب قيمة حبوب مسوقة في دار رئيس لجنة توزيع الصكوك في سايلو الرياض في كركوك.

وأشارت الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى دار المتهم الموقوف قام بضبط (349) صكاً أصلياً و(645) محضر احتساب قيمة حبوب، منها (607) محاضر بدون أوليات، إضافة إلى (12) كشف حاسبة خلافاً للضوابط والتعليمات”، لافتة إلى أن “الصكوك المضبوطة تتعلق بتسويق محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي (2014)”.

وأكدت أنه “تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة؛ في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرر فرد أوراق تحقيقية مستقلة بحق المتهم (رئيس لجنة توزيع الصكوك) وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر استقدام بحقه؛ كونه موقوفاً على ذمة قضية رشوة تم ضبطه متلبساً بها بالجرم المشهود”.

الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في السادس عشر من الشهر الحالي عن تمكنها من ضبط صكوك حُرِّرَت وصُرِفَت لغير مستحقيها عن طريق التزوير من قبل لجنة توزيع الصكوك في سايلو الرياض في كركوك. (النهاية)