النزاهة تضبط دفاتر امتحانيَّةٍ غير مُصحَّحةٍ في الديوانيَّة

(المستقلة)… كشفت هيئة النزاهة عن ضبط (676) دفترَ امتحانٍ دراسيٍّ غير مُصحَّحٍ لموادّ دراسيَّةٍ تعودُ للعام الدراسيِّ (2016 – 2017) في إحدى مدارس محافظة الديوانيَّة.

وقالت دائرةُ التحقيقات بالهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق النزاهة في المحافظة، تمكَّن بعد الانتقال إلى إحدى المدارس الثانويَّة للبنات وتدقيق الدفاتر الامتحانيَّة، من ضبط (676) دفترَ امتحانٍ غير مُصحَّحٍ لعددٍ من الموادِّ لمُختلف المراحل الدراسيَّة تعودُ للعام الدراسيِّ الماضي”، مبينة انه “تم ضبط قوائم (الكونترول) وسِجلَّات الدرجات”.

واضافت ان “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها المكتب قادت إلى أنَّ الملاك التدريسيَّ كان يضع الدرجات بطريقةٍ عشوائيَّـةٍ دون إجراء عمليَّة التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانيَّة المضبوطة”، مشيرة الى انه “تمَّ تنظـيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة بغية عرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة”. (النهاية)