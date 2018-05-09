النزاهة تضبط حالات تلاعب بمستندات تقاعدية تقارب النصف مليار دينار في محافظة الأنبار

(المستقلة) … كشف مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة الأنبار، اليوم الاربعاء، عن حالات تلاعب في صرف مستحقات تقاعدية لإحدى الدوائر، بمبالغ قاربت النصف مليار دينار.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقته (المستقلة) انه “تمكن من ضبط حالات تلاعب في صرف التوقيفات التقاعدية لمنتسبي دائرة إرواء الصحراء الغربية في المحافظة، والمبالغ التي تم التلاعب فيها قاربت نصف مليار دينار”.

وأوضح أن “ملاكات المكتب تمكنت من ضبط أوليات ومستندات صرف كشفت عن عدم تسديد دائرة إرواء الصحراء الغربية لمبالغ التوقيفات التقاعدية لعامي 2014 و2015 إلى هيئة التقاعد الوطنية”.

وبين أن “التحقيقات الأولية التي أجراها المكتب كشفت عن قيام الدائرة بصرف مبالغ التوقيفات التقاعدية البالغة 412 مليوناً و849 ألف دينار على مشاريع خاصة بالدائرة، خلافاً للضوابط والتعليمات التي تحتم إيصال تلك المبالغ إلى هيئة التقاعد الوطنية”.

وكان مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة الأنبار قد تمكن في نيسان الماضي من ضبط مستندات صرف لمبالغ تزيد على مليار دينار في دائرة صحة المحافظة تم التلاعب في مستندات صرفها عن طريق تغيير الجهة المستفيدة، خلافاً لما كانت مخصصة له.