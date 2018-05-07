النزاهة تصدر حكماً غيابياً بالسجن على محافظ ديالى الأسبق

(المستقلة) … كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ كلٍّ من محافظ ديالى الأسبق والمدير السابق لإحدى القنوات الفضائيَّة في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، ان “محكمة جنايات ديالى الأولى اصدرت حكما غيابيٍّا بالسجن بحقِّ كلٍّ من محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المُنتصر بالله محمد المهداوي) والمدير السابق لإحدى القنوات الفضائيَّة في المحافظة”، مبينة ان ان “المدانين قاما بالإضرار العمديِّ بمصالح وأموال المُحافظة”.

واضافت ان “المُتَّهم الأول قام بمنح المُتَّهم الثاني صلاحيَّة إجراء التفاوض مع الشركة المنوط بعهدتها مشروع تجهيز وتشغيل القناة الفضائيَّة”، مشيرة الى أنَّ “المُتَّهم الثاني قام بإبراء ذمَّة الشركة من أيِّ تلفٍ أو عطلٍ للموادِّ خلافاً للضوابط ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العامِّ يُقدَّرُ بـ(1,119,525,000) مليار دينارٍ”.

وتابعت ان “المحكمة، بعد اطِّـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمحافظة ديالى الذي أيَّدَ حصول مُخالفاتٍ من قبل المُتَّهمينِ الهاربينِ وطلب الشكوى ضدَّهما، والتحقيق الإداريِّ وأوليَّات المشروع، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهما والحكم على كلِّ واحدٍ منهما بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ”، لافتة الى ان “ذلك وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.

وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّهما إصدارَ أمر قبضٍ وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة مُحافظة ديالى بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة، للمُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطَّعيَّة.