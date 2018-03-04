النزاهة ترد على تصريح للنائب القدو بشأن مصير المبالغ المخصصة لنينوى

(المستقلة)… ردت هيئة النزاهة على تصريح للنائب حنين القدو بشأن مصير المبالغ المخصصة الى نينوى، فيما اشارت الى انها نظرت وحقَّقت في 105 قضايا خاصة بالنازحين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) ان “النائب حنين القدو ذكر بأنَّ ثمَّة وثائق قد تمَّ تقديمها إلى هيئة النزاهة، مُدَّعياً أنَّ الهيأة لم تأخذ بها،وهذا بعيدٌ كلَّ البعد عن الحقيقة، حيث لم يرد الهيئة أيَّة ملفَّاتٍ تتعلَّق بموضوع النازحين من مكتب النائب القدُّو”.

واضافت ان “مَّا يتعلَّق بالقضايا الجزائيَّة الخاصة بملفِّ النازحين، فإنَّ الهيئة تُؤكِّدُ أنها نظرت وحقَّقت في 105 قضايا في هذا الملفِّ تحديداً”، مشيرة الى ان هذه القضايا توزعت بواقع القضايا المحالة إلى محكمة الموضوع الجنح والجنايات 10 قضايا، والقضايا المحالة إلى محاكم تحقيق أخرى 26 قضية، والقضايا التي ما زالت قيد التحقيق القضائيِّ 24 قضية، والقضايا المُوحَّدة مع قضايا أخرى 12 قضية، والقضايا المغلقة من القضاء 33 قضية”.

يذكر ان نائب رئيس لجنة المهجرين النيابية النائب حنين القدو اكد، في 20 شباط 2018، “عدم علمه” بمصير المبالغ “الكبيرة” التي خصصتها الحكومة الاتحادية لمحافظة نينوى، معتبراً أن بعض المنظمات الدولية الإنسانية “غير صادقة” بما تقوم به من عمليات دعم للنازحين، فيما اشار الى ان هناك ملفات للفساد تخص المحافظة رفعت من قبلنا إلى هيئة النزاهة لكن لم نصل بها إلى نتيجة.(النهاية)