النزاهة تدعو جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات التي تقوم بعمليات بيع الأصوات

(المستقلة)… دعت هيئة النزاهة جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص التي تقوم بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “على جميع الناخبين من المُواطنين والإعلاميِّين والفعاليَّات المُجتمعيَّة كافة التعاون معها في الإبلاغ عن الأشخاص والجهات التي قد تُقدِمُ على مُمارسة عمليَّات بيعٍ لأصوات الناخبين، أو تقوم بدور الوساطة في ذلك”،مذرة من أنها ستقوم على فرض صحة تلك المزاعم بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ بحقِّ المُخالفين وكل ِّمن تُسوِّلُ له نفسُهُ تعكيرَ صفو الانتخابات المُزمع إجراؤها منتصف أيار المُقبل”.

وابدت الهيئة استعدادها “للتعاون مع المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات في هذا الصدد”، داعيةً إيَّاها إلى “الإبلاغ عن أيَّة تجاوزاتٍ تتعلَّق بتلك المزاعم، بغية اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّ المُخالفين”.(النهاية)