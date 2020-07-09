النزاهة النيابية تستوضح عن مصير وانجازات مجلس مكافحة الفساد

المستقلة … تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب إرسال كتاب رسمي لمعرفة إنجازات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متسائلة عن مصير آلاف ملفات الفساد التي تحدث عنها المجلس.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح صحفي تابعه المستقلة اليوم الخميس ، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لا يمتلك أي سند قانوني يساعده على أن يكون بمعزل عن الجهات الأخرى”، لافتا إلى أن “الجميع كان يتوقع أن عمل المجلس هو جلب ملفات بالأسماء البارزة من المسؤولين وليس الأمور البسيطة”.

وأضاف أن “اختلاس الأموال والمخالفات الإدارية بحق الموظفين لها جهات رقابية تعمل عليها وليست بحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد”، متسائلا عن “مصير آلاف الملفات التي تحدث عنها المجلس الأعلى سابقا”.

وتابع أن “لجنة النزاهة طالبت بمعرفة الإنجاز المتحقق من المجلس، إلا أن جائحة كورونا وتعطيل الدوام تسببا بتأخير النتائج”، مشدداً على “أهمية إشراك لجنة النزاهة”.

ولفت إلى أن “اللجنة ستقدم طلباً للاستفسار عن ما حققه المجلس الأعلى من حسم للملفات وأهمية وجوده من عدمه”.