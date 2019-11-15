النزاهة: الحكم على وزير النقل الاسبق باقر جبر صولاغ بالسجن 5 سنوات
المستقلة /- كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ 5 سنواتٍ بحقِّ وزير النقل الاسبق باقر جبر صولاغ استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 .
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وقالت الهيئة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الجمع ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على وزير النقل الاسبق بيان جبر صولاغ الزبيدي ، على خلفية عقد بقيمة 20 مليون دولار لشركة النقل البحري في البصرة اكتمل التحقيق فيها من بين 9 قضايا معروضة امام اللجان التحقيقية.
الناس تريد المحاكمة العلنية ليفهموا اين تبخرت ثروات العراق وكيف ومن هم الخبثاء الذين ضيعوا شعبا باكمله .. اما هذه الاخبار فلا قيمة لها مطلقا لان ما يجري خلف الكواليس افضع …
فيما عدا القضاة النزيهون، فان القضاء العراقي نفسه قد يحتاج إلى محاكمه، وعرضه على قضاء عادل ونزيه!
صدقت 👍
نريد تفاصيل واضحة هل الحكم نافذ ام مؤجل كالعادة وما مصير الاموال التي بددها صولاغ وهل سيحاكم على دوره في الفتنة الطائفية
هذا احد حيتان الفساد ولو انيط الامر الي لجعلته يرجع مليارات الدولارات
الفساد في كل مفاصل و مؤسسات الدوله .
العراق يحكمه مجاميع من اللصوص و المافيات و قطاع الطرق.
المطالبة بمحاكمة علنية والسماح للإعلام بنقل مباشر وعدم شمولهم بالعفو
سيكون مع وقف التنفيذ وغرامة مائة دولار كما حكم على رئيسة مؤسسة الشهداء تحياتي للقضاء العراقي الذي يشارك الفاسدين بالضحك على الشعب