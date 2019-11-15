النزاهة: الحكم على وزير النقل الاسبق باقر جبر صولاغ بالسجن 5 سنوات

المستقلة /- كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ 5 سنواتٍ بحقِّ وزير النقل الاسبق باقر جبر صولاغ استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 .

وقالت الهيئة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الجمع ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على وزير النقل الاسبق بيان جبر صولاغ الزبيدي ، على خلفية عقد بقيمة 20 مليون دولار لشركة النقل البحري في البصرة اكتمل التحقيق فيها من بين 9 قضايا معروضة امام اللجان التحقيقية.