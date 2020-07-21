النزاهة الاتحادية تصدر أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفية منح إجازة استثمارية بقيمة (6 ) ملايين دولار قبل استكمال الشروط القانونية “.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن “قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في كربلاء أمر باستقدامٍ لرئيس هيئة الاستثمار في المحافظة استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

وأوضحت الدائرة في البيان إن ” الأمر جاء على خلفية منح إجازة استثمارية ، قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6 ) ملايين دولار “.