النزاهة : اعادة التحقيق بدعوى تزوير وثيقة دراسية من قبل نائب عن التحالف الكردستاني

( المستقلة ) .. اعلنت هيئة النزاهة، عن قبول محكمة جنايات الرصافة الطعن الذي قدمته، بقرار غلق التحقيق في الدعوى الخاصة بـ”تزوير” وثيقةٍ دراسية من قبل عضو لجنة النفط والغاز النيابية آريز عبد الله أحمد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الخميس ، إن “محكمة جنايات الرصافة وجدت أن الطعن التمييزي الذي قدمته الهيئة، واقع ضمن المدة القانونية، وإن القرار المميز غير صحيح ومخالف للقانون”.

وأضافت، أن “المحكمة لاحظت أن الوثيقة الدراسية المجلوبة هي باسم شخص آخر، وليس باسم المتهم، وأن تبديل اسم المتهم يعد قرينة على واقعة التزوير لذا قررت نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة إلى محكمتها للسير فيها على وفق المنوال المتقدم، واتخاذ القرار المناسب في ضوء الأدلة المتحصلة”.