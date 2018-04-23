النزاهة : إحباط عملية تهريب لسعات الأنترنت في كركوك

(المستقلة).. تمكن مكتب تحقيق كركوك في هيأة النزاهة وباسناد فني من مديرية إتصالات المحافظة، وبالتنسيق مع ممثل مكتب المفتش العام في المديرية من ضبط وإحباط عملية تهريب لسعات الأنترنت بمقدار (7GB).

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه تمت مصادرة جميع الاجهزة والمعدات التي كانت تستخدم في برجين لتهريب السعات داخل الحدود الإدارية لكركوك.

واضاف ان لجنة التجاوزات قامت برفع عدد من التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي الوطنية في عدد من أحياء المحافظة، ومازال العمل متواصل لإزالة كافة التجاوزات على البنى التحتية للشركة العامة للإتصالات وإحالة الجهات والشركات المتجاوزة للقضاء.(النهاية)