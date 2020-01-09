النزاهة :أربعة نواب جدد أفصحوا عن ذممهم المالية للعام 2020

المستقلة .. .أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن أسماء أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة ممن أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

واكدت الدائرة أنها تلقَّت استمارة الذمَّة الماليَّة لأربعةٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، وهم كلٌّ من النُّوَّاب (حسين علي كريم فنجان العقابي) و (يونس قاسم شغاتي عبد الوحيلي)، و(برهان كاظم عبد الله حسون المعموري) و (فيصل حسين جبار عباس العيساوي).

وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ، ان رئيس مجلس النواب للدورة الحالية محمد ريكان الحلبوسي قد افصح عن ذمته المالية للعام 2020.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ب) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس النواب، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.