النحافة .. اعراضها واسبابها واضرارها

** ما هو تعريف النحافة ؟

ما يجعلك تعرف أن هذا الشخص يعاني من النحافة أم لا هو مؤشر كتلة الجسم لدى الأشخاص خاصة عندما تصبح أقل من 18.5، وتختلف النحافة في التعريف الي قسمين وهما النحافة المتعمدة و النحافة الغير متعمدة:

** النحافة الغير متعمدة

وهي النحافة التي يفقد فيها الجسم وزنة لأسباب خارجية مثل العديد من الأمراض التي تجعل الجسم يفقد الكثير من وزنة، ايضًا الجينات الوراثية تعتبر عامل وسبب رئيسي هو ولادة الشخص بجسد نحيف جدًا.

** النحافة المتعمدة

وهي النحافة التي يتعمد فيها الشخص انقاص وزنه فقدان كتلة كبيرة من وزنه وابرزها الريجيم الذي يقوم به العديد من الاشخاص من اجل ممارسة رياضة معينة تتطلب منه فقدان الكثير من الوزن وجعل كتلة الجسم أقل من الطبيعي، سوف تجد فارق كبير بين طول الجسم ووزنه.

** ما هي أعراض النحافة ؟

تبدأ أعراض النحافة بالظهور في حالة انحدار مؤشر كتلة الجسم عن 18.5 وحده، في حالة الوصول الي هذا المؤشر دليلاً كافيًا علي ان الاعراض الناتجة دليل على النحافة أو بسبب النحافة، يصاحبها عدد من الأعراض الجسدية التي تعطي مؤشرًا على ضرورة الإسراع في طلب التدخل الطبي المناسب،

وهذه الأعراض هي:

1. سهولة تكسير العظام

يعاني الجسم النحيف من سهولة في تكسير العظام بسبب نقص الكالسيوم وعدم وجود القدرة العضلية القادرة على تحمل الجسم لذلك يعتمد الجسم على العظام فقط وهي ضعيفة بسبب النحافة لذلك هي معرضة للكسر بسهولة و تتعافى ببطء شديد.

2. سهولة الإصابة بالعدوى

من يعاني من النحافة غالبًا ما ستجده يعاني من نقص في المناعة، لذلك يمكن انتقال الأمراض إليها ويصيب بالعدوى سريعًا، لذلك يجب على من يعاني من النحافة تناول الأغذية الكافية التي تعمل علي تقوية المناعة وحفاظ الجسم من انتقال الأمراض إليها.

3. تساقط الشعر

تسبب النحافة تساقط في الشعر بشكل مستمر، قد تجد السقوط بكثافة عكس المتوقع أو ما يحدث في الحالات الطبيعية، وذلك بسبب نقص المناعة وقلة الكالسيوم بالجسم المقوي للشعر والعظام.

4. الدوار والشعور بالإرهاق

نقص الكالسيوم والمواد الغنية بالبروتين بالجسم تسبب الإرهاق والشعور بتعب في الجسم بالكامل ، سوف تجد الشخص الذي يعاني من النحافة يمكن النوم لفترات أطول من الشخص العادي.

5. نقص النمو لدى الاطفال

الأطفال أكثر عرضة للنحافة، تسبب النحافة العديد من المشكلات للأطفال من بينها التسبب في نقص النمو لدى الأطفال مع ضعف في الأطراف سواء الايدي او الارجل مع تعرضهما للاصابة بشكل متكرر.

6. صعوبة حدوث الحمل

قد يغفل البعض او الكثير من الاشخاص ان النحافة تسبب تأخر في الحمل بشكل كبير، كما أنها تسبب اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية، يجب على المرأة مقاومة النحافة قبل الزواج او في فترة الزواج الأولى من أجل تجنب حدوث أي مشاكل في الحمل.

** ما هي اسباب النحافة ؟

النحافة المفرطة لها العديد من الأسباب، سواء كانت الأسباب نفسية او جسدية أو مرضية، معرفة سبب النحافة خطوة هامة جدًا من أجل معرفة طرق المعالجة ومقاومة النحافة وتحديد الطرق الصحيحة لكيفية العلاج، فيما يأتي عرض موجز ووافٍ،

وأهم هذه الأسباب:

1. نشاط الغدة الدرقية

تقوم الغدة الدرقية بإنتاج الهرمونات مثل هرمون الثيروكسين والذي يعمل على محافظة الجسم على وزنه الطبيعي والأيض وتنظيم الحرارة والنبض وإبقائها ضمن معدلاتها الطبيعية، احيانًا ما يحدث خلل في تلك الوظائف التي تقوم بها الغدة، يتسبب في زيادة إنتاج الهرمون وتدعى هذه الحالة بفرط نشاط الغدة الدرقية يصاحبها بعض الأعراض التي تسبب فقدان الوزن بشكل ملحوظ بالرغم من تناول الطعام، العصبية والتعب وارتفاع الحرارة والتعرق.

2. مرض السرطان

الإصابة بمرض السرطان تسبب فقدان في الوزن بسبب تناول المريض الكيماوي مع عدم القدرة على تناول الأطعمة بشكل كافي، لذلك يفتقر مرضى السرطان الوزن الطبيعي للجسم ويفقد كتلة أكبر من المتوقعة.

3. السل والسكري

ينتشر مرض السل في العديد من البلدان أشهرهم دولة جنوب أفريقيا ويصاحب السل فقدان الوزن بشكل كبير جدًا مع أعراض أخرى، مرض السكري ايضًا عادة ما يسبب فقدان في الوزن، إلا أن بعضهم يعاني من الفقدان المفرط للوزن، بسبب تناول الأنسولين وعدم القدرة على تناول كافة الأطعمة والاغذية الخاصة بالجسم.

4. مرض الايدز

يعُد من الأسباب الرئيسية لفقدان الوزن في العديد من الدول، انتشار مرض الايدز مؤخراً اكتشفت المنظمات العالمية للصحة أن مرض الايدز يسبب فقدان في الوزن.

5. الاكتئاب

أحد أشهر العوامل التي تسبب فقدان الوزن من العوامل النفسية والمتسببة في النحافة الشديدة، الاكتئاب سواء الحاد او العادي يسبب اضطراب في مواعيد النوم مع الشعور الدائم بالضيق مع فقدان الجسم لطاقته، يصاحبه اضطرابات النوم، كل هذه الأسباب تسبب قلة تناول الطعام مع التعرض للنحافة.

6. الأدوية

بعض الأدوية تفقد الشخص الشهية المطلوبة من أجل المحافظة على الوزن، إذ أن بعضها يثبط الشهية أو يتسبب في فقدان الوزن، لذلك يجب مراجعة الصيدلي للاستفسار عن الإجراء المناسب في حال البدء باستخدام دواء جديد وصاحبه فقدان وزن غير مخطط له.

7. ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط

من الأسباب الرئيسية في النحافة هي ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط، منها أسباب مقصودة يقوم بها الأشخاص من أجل ممارسة رياضة معينة تطلب وزن نحيف جدًا وهناك أسباب أخرى قد يلاحظ الشخص انه يفقد وزنه بسبب ممارسة الرياضة.

** ما هي اسباب النحافة رغم الاكل ؟

هناك العديد من الاشخاص التي تعاني من النحافة بالرغم من تناولهم الطعام بشكل جيد ومنتظم، ولكن يجب معرفة ان هناك اسباب عدة تسبب النحافة بخلاف تناول الطعام، مثل الأسباب النفسية والوراثية وغيرها من الأسباب التي سوف نقدمها:

1. أسباب وراثية

تعتبر الأسباب الوراثية من أكثر الأسباب شهرة المتسببة في النحافة وهي التي يولد فيها الشخص يعاني من النحافة وفقدان الوزن، وتعتبر معالجة السبب الوراثي في علاج النحافة أمر صعب جداً لأنه لا يوجد طرق محددة للعلاج.

2. الأمراض النفسية

تسبب الأمراض النفسية مثل الاكتئاب وَالهوس الذي يجعل المصاب به لا يشعر بالجوع وغيرها العديد من الأمراض النفسية التي تسبب النحافة الشديدة بالجسم، مع المعاناة بسبب قلة النوم والراحة.

3. فقر الدم

يسبب فقر الدم النحافة الشديدة بسبب قلة الغذاء المتواجد في الجسم والحديد والبروتينات التي تجعل الجسم في حال أفضل مما كان عليه.

4. أمراض الجهاز الهضمي

الأمراض الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي والتي تسبب عصارة وآلام في المعدة يجعل هضم الطعام أصعب من المعتاد، لذلك يصاب الشخص بالنحافة.

** ما هي اضرار النحافة ؟

تسبب النحافة العديد من الأضرار للجسم منهم:

1. الإصابة بضعف في المناعة

تسبب النحافة الإصابة بضعف شديد في المناعة وتؤدي إلى ضعف الصحة وقلة المناعة، وحينها يصبح الجسم غير قادر على مكافحة أي مرض يصيبه، وينصح بتناول الأطعمة المغذية والذهاب للطبيب لتناول الأدوية اللازمة لتقوية المناعة.

2. هشاشة في العظام

تسبب النحافة الإصابة بهشاشة في العظام وذلك لنقص البروتينات والكالسيوم في الجسم.

3. الإصابة بالأنيميا

كما أن نقص فيتامين سي والحديد بالجسم يؤدي إلى صعوبة إنتاج كرات الدم الحمراء والإصابة بفقر الدم.

4. توقف نمو الشعر والأظافر

تعاني معظم الفتيات المصابة بالنحافة من توقف نمو الشعر والأظافر، ويلجأ معظم الفتيات لتناول مكملات الغذاء والبروتينات من أجل تعويض النقص والضعف الذي يعاني منه الجسم.

جفاف البشرة

وتحول لونها إلى الأصفر الشاحب، فتظهر علامات التعب على الوجه، الهالات السوداء حول العين، وكذلك الشيخوخة المبكرة.