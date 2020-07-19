النجيفي : سيتم تدويل قضية التغيير الديموغرافي في منطقة الطارمية

المستقلة .. هدد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، بتدويل قضية التغيير الديموغرافي في حال لم تتخذ الحكومة اجراءً بقضية الطارمية.

وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “اذا لم تتخذ الحكومة والقضاء العراقي اجراء بحق اولئك الذين يحرضون على تهجير اهالي الطارمية واستمرار منع اهالي جرف الصخر من العودة .. فعلينا اللجوء الى تدويل قضية التغيير الديموغرافي في العراق”.

تجدر الإشارة الى القوات الأمنية طالبت من أهالي الطارمية بمغادرة المنطقة بعد استهداف موكب آمر اللواء 59 في المنطقة.