النجيفي : اذا اتخذ الزرفي منهج علاوي من الصعب أن يمر في البرلمان

( المستقلة)… يرى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، أن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الرزفي من الصعب ان يمر في البرلمان اذا اتخذ منهج المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال النجيفي في تصريح صحفي: “ننتظر شكل الحكومة التي سيشكّلها عدنان الزرفي، فهل ستكون مستقلة أم أنه سيعود من جديد إلى المحاصصة وتقسيم الحصص على القوى السياسية، أم أنه سيعتمد منهج محمد توفيق علاوي ويشكّل حكومة بعيدة عن المحاصصة، فهذا الأمر يقرر إن كان يمكن تمرير حكومة الزرفي في البرلمان أو عدمه”.

واضاف: “إذا اتخذ الزرفي منهج علاوي، من الصعب أن يمر في البرلمان، لكن يمكن أن ينجح إذا كان هناك ضغط من الشارع العراقي داعم له، فعلاوي فشل في مهمته لأن الشارع تخلى عنه، وكذلك القوى السياسية، ولهذا الأيام القليلة سوف توضح الصورة بشكل أوضح”.( النهاية)