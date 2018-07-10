النجوم يغيبون عن قائمة أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا

(المستقلة).. غاب نجوم الكرة العالمية عن قائمة ابرز اللاعبين في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، والتي اعلنتها صحيفة “fourfourtwo” البريطانية لأفضل 10 لاعبين في المونديال .

وتصدر المهاجم المكسيكي، هيرفينغ لوزانو (22 عاما)، القائمة، بعد ان أصبح “تشاكي”، صاحب الإنجاز الفريد لمنتخب المكسيك، بإحرازه هدف الفوز على المنتخب الألماني، وساعد منتخب بلاده في الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وساهم في صعوده إلى الدور الـ 16 من البطولة، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، بعد ظهوره بالمستوى الرائع.

وجاء الياباني المخضرم تكاشي إينوي في مركز الوصافة، وساعد منتخب الساموراي في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام بلجيكا (2-3)، بهدف قاتل، بعد أن تقدم بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني.

واحتل النجم الروسي ألكسندر غولوفين المركز الثالث، بعد أن قاد منتخب بلاده لبلوغ دور الثمانية من البطولة، بإحرازه هدفا في مرمى السعودية، وأدرك التعادل أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح، وينتزع بطاقة العبور إلى الدور الثمانية، الذي خسر فيه أمام كرواتيا أيضا بركلات الترجيح.

وفي ما يلي قائمة افضل عشرة لاعبين وفقا لصحيفة “fourfourtwo”:

1- هيرفينغ لوزانو (المكسيك)

2- تاكاشي اينوي (اليابان)

3- ألكسندر غولوفين (روسيا)

4- انتي ريبيتش (كرواتيا)

5- خوان كينتيرو (كولومبيا)

6- بنجامين بافار (فرنسا)

7- رودريغو بينتانكور (الأوروغواي)

8- موسى واغي (السنغال)

9- تشو هين وو (كوريا الجنوبية)

10- فيكتور كلاسن (السويد).