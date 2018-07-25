النجم محمد طعيمة ضيف وردية ليل علي راديو مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يحل النجم الشاب محمد طعيمة

ضيفا على برنامج “وردية ليل” على راديو مصر، والذى يقدمه حسام كامل يوميا من الأحد للثلاثاء فى الثانية عشر منتصف الليل .

ويتحدث محمد طعيمة عن نجاحاته الأخيرة ولا سيما فى مسلسل “الوصية” والذى جسد من خلاله الموظف المحظوظ دوما رغم ذكاءه المحدود وقدراته غير الموجودة .

ويتحدث أيضا طعيمة عن فكرة الحظ فى حياته، والأشخاص الحقيقين الذين قابلهم فى حياته يمتلكون نفس حظ الشخصية التى أداها فى المسلسل .

كذلك يتحدث عن عمله مع أحمد أمين فى برنامج “البلاتوه” والشخصيات التى جسدها خلال هذا البرنامج، والأعمال التى ستعرض له قريبا .