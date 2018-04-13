النجم دياب في ضيافة الاء لاشين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تستضيف الليله الاعلاميه الاء لاشين النجم دياب في برنامج قالوا وقلنا علي شاشه القناه الاولي التليفزيون المصري فالعاشرة والنصف تمام

وتتناول الحلقه العديد من الموضوع… منها

لماذا يري ان هذا الزمن هو زمن العجائب

من هو نجم الوطن العربي من وجهه نظره في الغناء و التمثيل

من ماذا يخاف

ما الذي يجذبه في الستات

ما هي حقيقة التعاون بينه و بين الفنان تامر حسني

يتحدث عن شعوره اول يوم تصوير في حياته

لماذا هو الرجل الوحيد الذي سمح له الغناء في شاطئ خاص بالسيدات

يتحدث عن مشاركته في فيلم حرب كرموز