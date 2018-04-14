النجم الأردني عمر عبد اللَّات يحيي حفل تحيا مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أحيى النجم العربي “صوت العروبة” الفنان عمر العبداللات، حفل فني لصالح صندق تحيا مصر داخل قاعة الماسة بفندق الماسة في القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بكافة المجالات.

وافتتح وصلته الغنائية بعد تقديم الإعلامية بوسي شلبي له بـأغنيته “يحكى أن” والتي تفاعل معها جميع الحضور، وأعرب “صوت الأردن” عمر العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المصري الكبير، مؤكداً فخره بالوقوف أمامه في هذا الحفل الضخم في فندق الماسة، واضع نصب عينه أنه في بلده الثاني وأمام أخوانه المصريين الذي يكن لهم كل المحبة والتقدير، مؤكداً أن غنائه للجيش المصري واجباً خاصة وأنه جيش يحارب الإرهاب بجميع أشكاله، ناقلاً رسالة محبة خالصة من الشعب الأردني الى الشعب المصري.

وتنقل “صوت العروبة” خلال الحفل بين عدداً من أغنياته الشهيرة ما بين قديمه وجديده من الأعمال الناجحة والمتميزة التي نقل بها الأغنية الأردنية الى خارج حدودها ، وقدم أغنية جديدة خاصة بمصر حملت عنوان “على إسم مصر” من كلمات الشاعر الكبير الراحل “صلاح جاهين” وتقول بعض كلماتها:

على إسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء

أنا عندي مصر أحب وأجمل الأشياء..

كان ضمن الحضور م. ياسر القاضى وزير الإتصالات وسحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء محمد الأمين أمين عام صندوق تحيا مصر ود. محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وم. محمد الأمين وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى وشريف خالد.

ومن نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع تواجد د. مدحت العدل وحرمه، ليلى علوى، فيفى عبده، رجاء الجداوي، إيناس علي، دوريس، الإعلامية سناء منصور والكاتب الصحفى ياسر رزق، والإعلامي الأردني د. هاني البدري والمنتج الأردني محمد المجالي، عبد اللطيف المناوى، الإعلامى أحمد الطاهرى، د. سامر يوسف وحرمه م. رباب عبد العاطى.

وفي نهاية فقرة الفنان عمر العبداللات قام العميد وليد سامي مدير عام مجموعة فنادق الماسة بتكريمه وذلك لمساهمته في دعم صندوق تحيا مصر وشكره أمام الحضور على تبرعه بكامل أجره لصالح صندوق تحيا مصر..