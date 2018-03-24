النجم احمد ماهر يقدم حفل عيد الام علي مسرح البالون غدا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وافق النجم احمد ماهر على تقديم حفل عيد الام الذي يقيمه قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د عادل عبده والذي يقام على خشبة مسرح البالون غدا في تمام السابعة مساء ويتم خلال الحفل تكريم مجموعة من الفنانات علي رأسهم القديرة سميرة عبد العزيز ومديحة حمدي وسيدة السيرك فاتن الحلو والناقدة الفنية وفاء كمالو ويضم الحفل في فقراته بعد التكريم تقدم فرقة “لايف تيم ” الشبابية بنجومها كمال كمال وعماد كمال وعبد الله الجاسمى واحمد الامير كذلك تقدم الفرقة القومية فقراتها المتميزة وعروض للتنورة