النجمة العالمية بيلي إيليش تبدي اعجابها بنانسي عجرم

(المستقلة)..تحدّثت الفنانة الأميركية الشهيرة بيلي ايليش عن الفنانة نانسي عجرم اثناء مقابلة صحافية مباشرة عبر “يويتوب”، كاشفة عن حبها الكبير لها ولأغنياتها.

وبدأت فجأة بالتحدث عن عجرم خلال المقابلة وأنها تريد أن تستمع لواحدة من أفضل الأغنيات بالنسبة إليها لتعدّل مزاجها، فذكرت أن الأغنية هي “في حاجات” التي أطلقتها عجرم في العام 2010.

وأضافت ايليش: “أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغنياتها والطريقة التي تغني فيها.. أذكر المرة الأولى التي استمعت لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته صدفةً وكانت أغنية “إنت إيه” ضمن الفيديو. فبدأتُ بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغنيات نانسي المفضلة لي”.

والجدير بالذكر أنه سبق للفنانة العالمية أن شاركت عبر خاصية “ستوري” صورة لأغنية عجرم “إنت إيه” خلال العام 2018. وعلقت عليها حينها مبدية إعجابها الشديد بها: “لا أعرف لماذا استمعت لهذه الأغنية 7 مرات من دون توقف”.