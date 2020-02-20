النجمة البريطانية جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون

(المستقلة) – رويترز /قالت جولي والترز، إحدى نجمات بريطانيا، إنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمترا من القولون وبدأت علاجا كيماويا بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون فى المرحلة الثالثة.

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين فى فيلم (اديوكيتنج ريتا) “تعليم ريتا” فى 1983.

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وقالت والترز إنها “فى حالة جيدة للغاية”، ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب أنها مريضة بالسرطان، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “قال لى: أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أى شىء ، وخضعت لفحص للتو وأعلم أننى شفيت”.

قالت بي.بي.سى إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم (سكريت جاردن) “الحديقة السرية” الذى يشاركها بطولته كولين فيرث ويعرض قريبا.