النجف تمدد تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات 10 ايام وتمنع السفر

(المستقلة)… قررت الحكومة المحلية في محافظة النجف يوم الثلاثاء تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة 10 ايام على خلفية تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

واعلنت الحكومة المحلية في بيان اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام مع منع التجمعات في جميع ارجاء النجف وعدم السفر من والى المحافظة الا في حالات الضرورة القصوى.

واعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف وبتوجيه من وزيرة التربية سها خليل العلي بك، يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة كافة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الكوادر التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ بعد التأكد من تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا.

واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الاثنين تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.(النهاية)