النجف تقرر غلق مداخلها بالكامل خلال العيدين

(المستقلة)… قررت خلية الأزمة في محافظة النجف غلق السيطرات الرئيسية مع المحافظات الاخرى خلال عيدي الاضحى والغدير بشكل كامل.

وقررت الخلية بمحافظة النجف في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان يكون الحظر التجوال الجزئي من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وعيد الأضحى هو أحد اعياد عند المسلمين يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة الان ان السعودية الغت مراسم الحج لهذا العام بسبب فيروس كورونا.

وعيد الغدير هو عيد يحتفل به المسلمون الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده حسب نص الحديث.(النهاية)