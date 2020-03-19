النجف تعلن 9 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا و12 مشتبها به

( المستقلة)….اعلنت خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة النجف، الخميس، عن وجود 9 اصابات مؤكدةبالفيروس و12 مشتبها به و16 ملامسين، وفينا اشارت الى تقليص عدد اعضاء اللجنة، سجلت “عتبها” على بعضالمواطنين الذين خرقوا حظر التجول بالمحافظة.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة)…إنها عقدت في دائرة صحة النجف اجتماعها الدوري برئاسة المحافظورئيس الخلية لؤي الياسري وحضور قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ومدراء الدوائر الامنية والخدميةالممثلة في الخلية“.

ونقل البيان عن المحافظ، قوله، ان “الهدف من تقليص اعضاء الخلية هو اعطاء رسالة ايجابية الى المجتمع لتوضيحالحرص على تقليل الحضور حتى في مثل هذه الاجتماعات رغم اهميتها“، مبينا “اننا لازلنا بحاجة الى الجميع وانالقرارات تتخذ في المجموعة كاملة“.

واضاف “اننا نتفاءل ولكن بحذر ونخشى وجود اصابات غير ظاهرة، وقد تسبب اذى للمواطنين فالمصلحة العامة تتطلبتشددا اكثر ونحن قد نتعرض للانتقاد في سعينا هذا“، مشيرا الى ان “الاجراءات التي تم اتخاذها في خلية ازمة النجف كان لها صدى على مستوى العراق ومنها موضوعة منع اقامة مجالس الفاتحة واخذ التعهدات بذلك“.

واشار الى ان “هناك التزاما بحظر التجوال الجزئي في يومه الاول ونسبة السيارات في الشارع اصبحت 20%”، مسجلاعتبه على المواطن “الذي تم اعطاؤه عطلة رسمية وحظرا للتجوال ومع ذلك نراه في الشارع“.

وشدد على “اننا نريد في اليوم الثاني للحظر ان نرى شكلا اخر“، لافتا الى “التوجيه بتشدد اكثر من الجهات الامنيةوبفرض غرامات قوية بحق المخالفين ومنهم اصحاب المحلات الكمالية وهي محلات خارج الاستثناء ولانريد ان نعرضهمللاجراءات القانونية“.

واشاد محافظ النجف، “بتعاون الفرق الرياضية والتزامها“، موضحا أن “كثرة الاستثناءات في القرار جعلت غيرالمشمولين كثيرين“.

كما اكد ان “التميز لازال الصفة السائدة في عمل الجميع بدءا من المواطن النجفي و الدائرة وقيادة الشرطة وبقية الدوائرالساندة“.

بدوره اوضح معاون المدير العام لدائرة الصحة ان “الموقف حاليا هو 9 حالات اصابة مؤكدة و12 مشتبه بهم و16 ملامسين“، داعيا “للاسراع بإرسال تخصيصات مالية من الحكومة الاتحادية ودعوة دائرة الصحة لإعداد خطة للاستفادةمن هذه التخصيصات وفي مقدمة ذلك انجاز مستشفى الحميات قيد الانشاء سعة 50 سريرا “.

واشار الى “التأكيد على السماح بمرور منتسبي المؤسسات الصحية من السيطرات والوصول الى محلات عملهم،والسماح للاطباء البيطريين بممارسة عملهم واستثناؤهم من حظر التجوال الاشرف من الشيوخ والوجهاء واصحابالمطاعم والفنادق لقيامهم بتوزيع وجبات غذلئية في الاحياء الفقيرة وايصال وجبات اخرى الى المستشفيات والمحجورينوالاستعداد لفتح فنادقهم مجانا لسكن المحجورين“.( النهاية)