النجف تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة النجف  عن قيامها  بتسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا .

وقال بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة)…اليوم السبت   انها قامت   باجراء الفحوصات  على  74 حالة مشتبها باصابتها وقد توزعت  هذه الحالات على النحو كالاتي :

– خمس حالات لعائلة واحدة من  مركز المحافظة كان والدهم ملامس لحالة مشخصة .

– حالة واحدة  ملامسة لوالدها المصاب في منطقة الحيدرية .

– حالة واحدة ملامسة  لشخص  مصاب  من المشخاب.

– ثلاث حالات لعينات متفرقة مشتبه بها  واحدة في الكوفة واثنتان في مركز المحافظة .

واكدت الدائرة اتخاذها الاجراءات العلاجية كافة للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، داعية جميع المواطنين الالتزام بتوصيات  خلية الازمة  وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال .( النهاية)

التعليقات مغلقة.

الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +