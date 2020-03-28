النجف تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة النجف عن قيامها بتسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا .

وقال بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة)…اليوم السبت انها قامت باجراء الفحوصات على 74 حالة مشتبها باصابتها وقد توزعت هذه الحالات على النحو كالاتي :

– خمس حالات لعائلة واحدة من مركز المحافظة كان والدهم ملامس لحالة مشخصة .

– حالة واحدة ملامسة لوالدها المصاب في منطقة الحيدرية .

– حالة واحدة ملامسة لشخص مصاب من المشخاب.

– ثلاث حالات لعينات متفرقة مشتبه بها واحدة في الكوفة واثنتان في مركز المحافظة .

واكدت الدائرة اتخاذها الاجراءات العلاجية كافة للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، داعية جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال .( النهاية)