النجف تسجل 34 اصابة جديدة بفايروس كورونا

(المستقلة).. اعلنت دائرة صحة النجف عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفايروس كورونا ،اليوم السبت.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان ان تسجيل الاصابات الجديدة جاء بناء على نتائج الفحوصات التي اجراها مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف والتي بلغت ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها.

واوضح الكندي ان حالات الاصابة كانت ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة ، وست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير ـ اضافة الى ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية

واضاف كما تم تشخيص حالتين ملامستين لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون،و ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان –حي الوفاء –القطاع الشمالي ،واربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية

وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف 175 حالة مؤكدة ، اكتسب 49 حالة منها الشفاء ، فيما سجلت 4 حالات وفاة ، وغادرت حالتان الى بلدهما (ايران )

وأكد الكندي قيام دائى صحة النجف باتخاذ الاجراءات العلاجية للمصابين، والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم، مع استمرار جميع ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين.

ودعا المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض .