النجف تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة محافظة النجف عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة الدكتور رضوان الكندي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس ان الدائرة سجلت ( 10 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء الفحوصات ل ( 98) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:

– حالتان مشتبه بهما / الاولى : الكوفة – البراكية ، مجمع الحبوبي / والثانية : العباسية – حي الرسالة

– حالتان مشتبه بهما / الكوفة – الجديدة

– حالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة

– حالة واحدة مشتبه بها / المشخاب – راك الحصوة

– حالة واحدة كادر طبي / مدينة الصدر الطبية

– حالة واحدة مشتبه به

– حالة واحدة مسافر قادم من تركيا .

وذكر مدير الصحة انه بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو الاتي :

132 اصابة

31 حالة شفاء

4 حالات وفاة

2 حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران ) .( النهاية)