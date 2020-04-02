النجف تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة محافظة النجف عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة الدكتور رضوان الكندي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس ان الدائرة سجلت (   10 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء الفحوصات ل (  98) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:

– حالتان مشتبه بهما / الاولى : الكوفة – البراكية ، مجمع الحبوبي / والثانية : العباسية – حي الرسالة

– حالتان مشتبه بهما   / الكوفة  –  الجديدة

– حالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة

– حالة واحدة مشتبه بها /  المشخاب – راك الحصوة

– حالة واحدة  كادر  طبي / مدينة الصدر الطبية

– حالة واحدة مشتبه به

– حالة واحدة مسافر قادم من تركيا  .

وذكر  مدير الصحة انه بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو الاتي :

132 اصابة

31 حالة شفاء

4 حالات وفاة

2 حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران ) .( النهاية)

التعليقات مغلقة.

الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +