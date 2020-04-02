النجف تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا
( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة محافظة النجف عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال مدير الدائرة الدكتور رضوان الكندي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس ان الدائرة سجلت ( 10 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء الفحوصات ل ( 98) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:
– حالتان مشتبه بهما / الاولى : الكوفة – البراكية ، مجمع الحبوبي / والثانية : العباسية – حي الرسالة
– حالتان مشتبه بهما / الكوفة – الجديدة
– حالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة
– حالة واحدة مشتبه بها / المشخاب – راك الحصوة
– حالة واحدة كادر طبي / مدينة الصدر الطبية
– حالة واحدة مشتبه به
– حالة واحدة مسافر قادم من تركيا .
وذكر مدير الصحة انه بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو الاتي :
132 اصابة
31 حالة شفاء
4 حالات وفاة
2 حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران ) .( النهاية)
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