النجف تسجل اصابات جديدة جميعها من اسرة باكستانية واحدة

( المستقلة)… اكدت مديرية صحة محافظة النجف تسجيلها ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا غير انها قالت ان المصابين جميعهم من يمثلون افراد اسرة واحدة باكستانية الجنسية.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مختبر الصحة العامة في النجف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية قامت باجراء 436 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid test وتبين من خلال الفحوصات وجود ثلاث حالات موجبة حاملة للفايروس من عائلة باكستانية الجنسية ومن منطقة الشوافع.

واوضح البيان انه بذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يأتي: 310 حالة مؤكدة، 301 شفاء، 6 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ٤ وفيات و١٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة . ( النهاية)