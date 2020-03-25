النجف تسجل اربع اصابات جديدة بفايروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة النجف عن تسجل اربع اصابات جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إنه “تم تسجيل هذا اليوم اربع اصابات بفايروس كورونا تماجراء الفحص لها في مختبر الصحة العامة في دائرة صحة النجف الاشرف“.

وأضاف البيان أن “هذه الحالات موزعة بين طفل ذو اربعة اشهر ملامس وطفلة ذو 11 سنة ملامسة وحالتين غيرمتلامسين ولا وافدين ( رجل وامرأة ) اعمارهما 50 سنة“.

وأشار الى أنه “بهذا يكون مجموع الاصابات المسجلة فيمحافظة النجف الاشرف 45 حالة منها 8 حالة اكتسبت الشفاء وحالتان غادرت الى بلدها (ايران) مع حالة وفاة واحدة“.( النهاية)