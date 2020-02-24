النجف تؤجل امتحانات نصف السنة بسبب كورونا

المستقلة / اعلنت محافظة النجف، وسط العراق الاثنين أجلت امتحانات نصف السنة في مدارسها إثر اكتشاف مصاب بفيروس “كورونا”.

المدير العام لتربية محافظة النجف عادل البصيصي وبقرار من وزارة التربية، أمر بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى إشعار آخر في محافظة النجف، حفاظا على سلامة الطلبة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية في المدينة (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس “كورونا”.