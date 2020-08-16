النجدة : القبض على شخص يحمل اسلحة ومخدرات شرقي بغداد

(المستقلة)… أعلنت شرطة نجدة بغداد القاء القبض على شخص بحوزته اسحلة ومواد مخدرة شرقي بغداد .

وقال بيان للشرطة وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه “بأشراف مباشر من قبل مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم اسماعيل عبد، تمكنت دوريات نجدة الصمود من القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ورمانات عدد (٢) ومواد مخدرة (كرستال)”.

وأوضح البيان ان” العملية تمت اثناء مرابطة دورية النجدة ضمن منطقة الحبيبية بعد ان سمع صوت انفجار ضمن منطقة مدينة الصدر، بعدها تم اشعار السيطرة المركزية من قبل الدورية والتوجه الى مكان الحادث وتبين قيام شخص مجهول الهوية بالقاء رمانة على احد المنازل ولاذ بالفرار”.

وتابع البيان انه “وعلى الفور قامت الدوريات بتفتيش المنطقة والقبض على الشخص وبحوزته المواد المذكورة، كما تم تسليمه الى مركز الشرطة”.(النهاية)