النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجييـن

المستقلة /- اعلنت وزارة التربية النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الاعدادي (الخارجي) بكافة فروعه ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وتنشـر المستقلة ادناه روابط النتائج :

– رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي، التطبيقي ) لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1f0q9FFEGpd3zMwr5HEEkl7lHDYxx4-0w

– رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1C1iT3mjxDi1JEdevp2gpUW747od8BFxy/انتهى5