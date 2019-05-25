الناظور تشهد أكبر عرض أزياء للقفطان المغربي بمشاركة 13 مصممة..صور

(المستقلة)..شهدت مدينة الناظور أكبر عرض أزياء للقفطان المغربي Le Grande Dèfilè Marocain 2019 المنظم من طرف مريم السعودي بمشاركة ريم البركاني والذي احتضنه فندق ميركيور.

عرف العرض الذي شاركت فيه ملكة جمال العرب 2018 ‘نهيلة إملقي’ وملكة جمال العرب 2015 ‘ مريم الرشيدي’، حضور نخبة من الشخصيات وممثلي جمعيات ومنظمات نسائية من مختلف جهات المملكة إضافة إلى أوروبا، كالجمعية النسائية الاسبانية ‘ أكتيفاس’ ، منظمة اليونسكو خوان خومين من اسبانيا، والجمعية الفيدرالية لفنون الطبخ وحلويات انكور، حيث بلغ الحضور حوالي 300 ضيفة وضيف حضروا لمشاهدة تصاميم وإبداعات أزيد من 13 مصممة قدمن من داخل المغرب وخارجه للاحتفاء بالزي المغربي خلال شهر رمضان، حيث اعتبر أضخم عرض أزياء في المغرب من حيث الحضور الجماهيري.

ومزجت المصممات الحاضرات الثقافة المغربية الامازيغية الريفية بالثقافة الاسبانية الأندلسية، حيث أبدعت كل مصممة ببصمتها الخاصة، مما أثار إعجاب الجمهور الحاضر.

الجدير بالذكر، فإن العرض عرف مشاركة المصممات: غزلان اوجعيدان، كوثر وعليد، جميلة بوتشضات، سارة المقدم، ابتسام الحميدي بويلغمان، هاجر التيسا، غزلان كولد، نيري كلامور، اليكانس، فوزية عياش، ايمان الورياشي، شهرزاد اليان مودا والمصممتان سهام وفاطمة الزهراء.