الناطق باسم القائد العام: داعش لم يعد يشكّل خطراً على العراق

المستقلة ..أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، أن داعش لم يعد يشكّل خطراً على العراق كما كان في السابق، وأن خلاياه “شبه منتهية” و”لم تعد قادرة على تهديد مدننا ومواطنينا”.

لكن عدم إظهار القلق، علناً، من خطورة عودة داعش لا يعني، كما يبدو، أن القوات العراقية لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وهو ما يتجلّى في عشرات الحملات الأمنية التي أُطلقت في الأسابيع الماضية ضد أوكار اختباء عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح رسول، في مقابلة مع صحيفة عربية تابعته المستقلة، أن هذه الحملات هدفها “استباقي” وتتم بناء على معلومات استخباراتية، في إشارة، كما يبدو، إلى امتلاك الأجهزة العراقية كماً هائلاً من المعلومات عن خلايا داعش بفعل التحقيقات التي أجريت مع مئات العناصر والقادة ممن اعتُقلوا في السنوات الأخيرة في العراق وفي سوريا أيضاً حيث تقوم {قوات سوريا الديمقراطية}، الكردية – العربية، بحملات ضد خلايا التنظيم بدعم من قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وكُلّف العميد رسول في وقت سابق من هذا الشهر مهام الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة بأمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.