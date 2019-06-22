الناصرية تشهد اجراء عملية جراحية الاولى من نوعها في العراق

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تمكن فريق طبي عراقي وتركي مشترك ، من اجراء عملية نوعية باستبدال الصمام الابهر لاحد المرضى عن طريق القسطرة ، في مركز الناصرية للقلب ، وتعد الاولى من نوعها على مستوى العراق .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” العملية اجراها الفريق الطبي التركي برئاسة البروفسور عمر كوكتكان وبمساعدة الدكتور تحسين الكناني والكادر الطبي في المركز ” .

ورجح البيان ” اجراء عمليات مماثلة اخرى اليوم لمرضى كبار في السن اغلبهم من ذي قار ، يعانون من ضيق الصمام الابهر في القلب “.

ونقل البيان عن البروفسور عمر كوكتكان قوله ان” العملية الاولى اجريت بنجاح باهر وان المركز كان متعاون ويمتلك القدرات والمواد اللازمة ، وان له زيارات اخرى في الاشهر المقبلة الى مركز الناصرية للقلب لاجراء عمليات وتدريب الكوادر الطبية “.