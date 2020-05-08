النادي الملكي ريال مدريد يعلن موعد عودة لاعبيه للتدريبات

( المستقلة)… أعلن نادي ريال مدريد رسميا، موعد عودة لاعبيه للتدريبات، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال ريال مدريد إن لاعبيه سيشاركون في أول تدريب بعد استئناف النشاط الرياضي، يوم الإثنين المقبل، الساعة العاشرة صباحا.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أنه سيشارك في المران كل اللاعبين الذين تجاوزوا اختبارات كورونا، علما بأن النادي الملكي لم يكشف النتائج حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، فإن التدريبات ستكون ضمن مجموعات صغيرة تتكون من 6 أفراد، مع الحفاظ على مسافة الأمان، وأضافت أنه سيتعين على اللاعبين القدوم إلى المدينة الرياضية مرتدين ملابس التدريب وقناعا وقفازات، كما لن تقام جلسات العلاج الطبيعي إلا في حالات الطوارئ فقط.

ويملك ريال مدريد 58 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن برشلونة، علما بأن آخر مباراة لريال مدريد كانت أمام ريال بيتيس وخسرها النادي الملكي بنتيجة 1/2.( النهاية)