النائب سلام الشمري يشدد على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية

المستقلة / -اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت المستقلة اليوم الاحد،ان :البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية في المحافظات كافة “.

واضاف :” ان الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيحا فرديا لمقعد نيابي باعلى الاصوات”، مشددا على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية ، بان تكون مناطق الدائرة الواحدة متجاورة في جميع المحافظات”.

وكان مجلس النواب صوت على فقرة الدوائر الانتخابية بـان يكون عددها مساويا لعدد مقاعد كوتا النساء ، اي 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان ، على وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر ، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية باكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار