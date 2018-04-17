النائب خالد حنفي محاضرا في ندوة عن ذوي الإعاقة بجامعة حلوان غدا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تنظم جامعة حلوان ندوة بعنوان “المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة في المجتمع” يوم الاربعاء المقبل الموافق 18/4/2018 في قاعة الدكتور حسن حسني في تمام 10 ص.

وتهدف الندوة التي يقوم عليها فريق عمل مجلة “1/8 مصر” المتخصصة في شئون الإعاقة المتكون من 16 طالب من الفرقة الرابعة اداب اعلام حلوان شعبة صحافة بالتعاون مع اسرة “من اجل مصر” الى توعية المجتمع بالمعاقين من خلال نخبة من المتخصصين.

ويحاضر في الندوة، النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب الذي عينه الرئيس السيسي ممثلا لفئة ذوي الإعاقة في الحكومة المصرية، محمد ابو المجد نائب رئيس تحرير بوابة فيتو ومدير تحرير موقع “سنابل الامل” السعودي المتخصص في شئون الإعاقة حول دور الإعلام في تفعيل دور المعاقين ودمجهم في المجتمع، ومحمد الشعراوي نقيب ذوي الإحتياجات الخاصة في القاهرة حول وضع ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر.