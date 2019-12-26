النائب السكيني : الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت

(المستقلة)… اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الخميس، ان الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت، فيما اشار الى ان تدوير الاسماء باسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء امر غير مقبول ومرفوض.

وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب ان “الحكومة الاتحادية عليهم التحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين”، مبينا انه “للاسف لم نجد اي تحقيقات فيها نتائج واضحة لان هنالك بعض المليشيات والاحزاب وجهات قد تكون مجهولة”.

وبشان اختيار رئيس الوزراء، اكد السكيني ان “القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر لان تلك الساحات هي من اسقطت عبد المهدي وحكومته وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد”، لافتا الى ان “اي رئيس وزراء جديد يجب ان يحظى بموافقة الجماهير”.

وتابع ان “تدوير الاسماء باسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي فهو امر غير مقبول ومرفوض”، داعيا الى “عدم خداع الجماهير بهذه الطرق الملتوية”.(النهاية)