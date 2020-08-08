النائبة بولا يعقوبيان تعلن استقالتها من البرلمان على خلفية تفجير بيروت

(المستقلة)… أعلنت النائبة بولا يعقوبيان عن استقالتها من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار المرفأ في بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.

وتعد هذه الاستقالة هي الثانية لنائب في البرلمان اللبناني بعد انفجار بيروت، حيث أعلن النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة استقالته.

فيما ذكرت مصادر صحفية لبنانية أن “ثمة توجها لدى كتلة نواب الكتائب لإعلان استقالتهم من البرلمان عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ”.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش”. (النهاية)