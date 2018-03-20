الميدل ايست تستأنف رحلاتها الى اربيل ابتداء من 3 نيسان 20/03/2018 مقالات مشابهة رينيه زيلويجر تغير مظهرها من أجل الاسطورة جودي جارلند 20/03/2018 مجلس الوزراء يصوت على نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية 20/03/2018 العراق والامم المتحدة للبيئة يطلقان مبادرة بيئة لاجل نساء العراق 20/03/2018 (المستقلة)..أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية (الميدل ايست)، عن استئناف رحلاتها إلى أربيل، ابتداء من 3 نيسان المقبل. واشارت الشركة الى ان الرحلات ستكون بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، كل ثلاثاء وخميس وسبت واحد. المصدر: NNA 2018-03-20 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest