الميدل ايست تستأنف رحلاتها الى اربيل ابتداء من 3 نيسان

(المستقلة)..أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية (الميدل ايست)، عن استئناف رحلاتها إلى أربيل، ابتداء من 3 نيسان المقبل.

واشارت الشركة الى ان الرحلات ستكون بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، كل ثلاثاء وخميس وسبت واحد.

المصدر: NNA