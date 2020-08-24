(المستقلة)… طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، منصور البعيجي الحكومة العراقية بالتحرك سريعاً والضغط على دول المنبع من أجل ضمان حصة البلاد المائية.

وأشار البعيجي في بيان إلى ضرورة استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول الجوار التي تشن حرب مياه على بلدنا لضمان حصتنا المائية.

وحذر من أن استمرار استقطاع حصة العراق المائية من دول المنبع سيؤدي بكارثة وسيضر بالزراعة، ولايمكن أن يستمر السكوت أو التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا، خصوصاً والعالم يمر بأزمة كورونا.

وبحسب وزارة الموارد المائية في العراق، هناك نقص 50% في الماء القادم من تركيا، ضمن حدود العراق، عدا عن أن مستوى هطول الأمطار لهذه السنة كان أقل بنسبة 50% بالمقارنة مع السنة الماضية، ليكون هذا سبباً آخر لإلحاق الأذى بالمصادر المائية في العراق.

ويواجه العراق مشكلة كبيرة في نقص المياه، وارتفاع نسبة الملوحة، لاسيما في المناطق الجنوبية، ما جعلتها غير صالحة للاستفادة منها في الزراعة، يأتي هذا بالتزامن مع بدء تركيا بتشغيل سد إليسو ومشروع كاب على نهري دجلة والفرات.

من جانبها، تصر تركيا على بناء السدود وتقول، إن تلك المشاريع “هامة” لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية، وهذا له تأثير مباشر على المصادر المائية في العراق. (النهاية)