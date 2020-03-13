الميالي يطالب بفتح تحقيق دولي لاستهداف مطار كربلاء الدولي
(المستقلة)/علي النصر الله/ ..طالب نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي الحكومة المركزية بإجراء “تحقيق دولي عبر لجان دولية عالية المستوى لمعرفة ملابسات الاستهداف الامريكي لمطار كربلاء المدني “.
وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، اليوم الجمعة، عقب جولة قام بها الى موقع المطار أن المطار المستهدف ، هو “موقع مدني تحت الإنشاء ويوجد فيه موظفون مدنيون وتحيط به مزارع لمواطنين وليس مقر لقوات عسكرية أو مخازن للأسلحة “.
واضاف إن ” استهداف المطار هو استهداف للعتبة الحسينية المقدسة وبالتالي هو استهداف للمرجعية الرشيدة “.
وشهدت محافظة كربلاء مساء الخميس في وقت متأخر قيام طيران امريكي باستهداف مشروع مطار كربلاء الدولي ( 35 ) كم جنوبي كربلاء بثلاث صواريخ اسفرت عن استشهاد موظف واضرار مادية في ادارة المشروع “.
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