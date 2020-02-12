المونيتور : حكومة العراقية تواصل استيراد الغاز الطبيعي من ايران

المونيتور : حكومة العراقية سيواصل استيراد الغاز الطبيعي من ايران خاصة

المستقلة … كشفت صحيفة “المونيتور”، ان العراق سيواصل استيراد الغاز الطبيعي من ايران خاصة في ظل تجديد الإعفاءات الأميركية.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته “المستقلة”، أنه “من المحتمل أن تجدد الولايات المتحدة إعفاء العقوبات الإيرانية الذي سيسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني لتزويد احتياجاتها من الكهرباء”.

وأضافت انه “من المقرر أن ينتهي التنازل لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس، حيث يعتمد العراق على الواردات الإيرانية لتلبية نصيب الأسد من احتياجاته من الكهرباء في مواجهة النقص الذي ساعد على إثارة احتجاجات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة”.

وبينت أن “التجديد المتوقع للتنازل، يأتي وسط العلاقات الأمريكية العراقية المتعثرة في أعقاب هجوم الرئيس دونالد ترامب على اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إذ دفعت الاغتيالات بغداد إلى التهديد بطرد القوات الأمريكية الباقية من العراق ، وأجبرت لفترة وجيزة على التوقف في حملة الدولة الإسلامية التي استؤنفت منذ ذلك الحين. في مواجهة تهديد الطرد، هددت إدارة ترامب بضرب العراق بعقوبات معيقة، مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة قد لا تجدد التنازل”.

وتابعت “على الرغم من التنازل، لا تزال واشنطن تضغط على العراق لتقليل اعتمادها على إيران لتلبية احتياجاتها من الكهرباء. مع ذلك، أعلن العراق يوم الأحد أن حقل نفط جنوبياً بالقرب من البصرة – تديره شركة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة – يخفض إنتاجه بسبب مستويات التلوث وانبعاثات الغاز”.