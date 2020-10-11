الموقف الوبائي لكورونا في الاردن : 10 وفيات و 928 إصابة جديدة و 56 حالة شفاء

الموقف الوبائي لكورونا في الاردن : 10 وفيات و 928 إصابة جديدة و 56 حالة شفاء

المستقلة/ – سُجلت في الأردن، الأحد، 10 وفيات، و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 24926، بحسب ما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: 614 إصابة في عمّان، بينما سجلت البلقاء 89 إصابة، وفي إربد 71 إصابة، وعدد مماثل في الزرقاء.

إضافة إلى 49 إصابة في عجلون، و14 في جرش، 6 في مأدبا، و6 في الطفيلة، واثنتان في معان وواحدة في الكرك.

بينما رُصدت 5 حالات خارجيّة، بينها 4 لقادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري، وفق الموجز.

وارتفع عدد الوفيات من جراء الوباء في الأردن إلى 191 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وفي المقابل، “سُجّلت 56 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة”.

وتمّ إجراء 17505 فحوصات مخبرية؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص (1417257) فحصا.