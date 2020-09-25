الموقف الوبائي في الاردن | 3 وفيات و620 إصابة جديدة بالفيروس كورونا

المستقلة/ – سُجِّل في الأردن، اليوم الجمعة، 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 610 محلية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إلى 7211، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وحسب الموجز، توزعت الحالات المحليّة إلى “306 إصابة في العاصمة عمّان، 24 في الكرك، 146 في البلقاء، 8في إربد، 91 في الزرقاء، إصابة في جرش، 9 في معان، إصابة 3 في عجلون، إصابتان في مأدبا، إصابتان في الطفيلة، 16 في المفرق، “، وسجلت 10 إصابات خارجية في فنادق الحجر الصحّي.

وسُجّلت 3 حالات وفاة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 39.

وأشار الموجز، إلى شفاء 98 شخص من فيروس كورونا اليوم، توزعت إلى “15 من مستشفى الأمير حمزة، 74 من المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، 3 من مستشفى الملكة علياء، و6 من المستشفيات الخاصّة المعتمدة”.

وأُجري 14064 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1142025 فحصا.